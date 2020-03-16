В Петербурге совершено вооруженное нападение на банк

В Петербурге двое неизвестных напали на банк. Как сообщает 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах, инцидент произошел около 20.00 в Невском районе на проспекте Большевиков, 3.

Злоумышленники были задержаны полицией. Пока не известно на какое именно финансовое учреждение было организован налет. Преступники были вооружены.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Оренбургской области неизвестные ограбили дом первого вице-губернатора.