В Петербурге совершено вооруженное нападение на банк

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Марина Неруцких
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Инцидент произошел в Невском районе Северной столицы.

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков

В Петербурге двое неизвестных напали на банк. Как сообщает 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах, инцидент произошел около 20.00 в Невском районе на проспекте Большевиков, 3.

Злоумышленники были задержаны полицией. Пока не известно на какое именно финансовое учреждение было организован налет. Преступники были вооружены.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Оренбургской области неизвестные ограбили дом первого вице-губернатора.

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