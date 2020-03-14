В Оренбургской области неизвестные ограбили дом первого вице-губернатора

Несколько злоумышленников ограбили дом первого заместителя правительства региона Сергея Балыкина в Новосергиевском районе Оренбургской области, сообщает РИА Новости.

По словам источника агентства в правоохранительных органах, инцидент произошел в ночь с 13 на 14 марта. По предварительным данным, неизвестные вынесли из дома вице-губернатора вещи и драгоценности на общую сумму более одного миллиона рублей.

«Инцидент произошел в ночь на субботу, произошло ограбление жилого дома правительственного чиновника. Сумма ущерба устанавливается», — пояснили в полиции.

orenburg-gov.ru

По словам представителя пресс-службы МДВ по Оренбургской области, правоохранители уже преступили к оперативно-розыскным мероприятиям.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Петербурге неизвестные похитили у пенсионерски драгоценности на сумму три миллиона рублей.