День святого Герасима или «Кикимора»: что можно и нельзя делать 17 марта

Традиционно 17 марта русская православная церковь чтит память двух святых: иеромонаха Герасима Вологодского и Герасима Иорданского. В народе этот праздник получил сразу два названия: «Герасим Грачевник» и «Кикимора».

Первое связано с тем, что именно 17 марта из теплых стран возвращались грачи и начинали вить гнезда на деревьях. Кроме того, крестьяне ориентировались на птиц как на календарь: если грачи прилетели — пора выходить на посевную.

Второе же — с обрядом изгнанания нечести из дома. В этот день наши предки приглашали знахаря, который обходил со свечкой все углы в избе, осматривал печь, а также читал особые заговоры на счастье и успех.

Что нельзя делать на Герасима Грачевника?

Согласно поверьям, в этот праздник строго-настрого запрещено обижать птиц и разорять их гнезда. Поговаривали, что тем, кто ослушается, не видать счастья на земле.

Кроме того, считалось, что та самая кикимора могла прятаться от людских молитв в старой обуви. Поэтому не нужно скупиться — избавьтесь от нее поскорее.

В день святого Герасима также запрещается делать крупные покупки или отправляться в дальнее путешествие — можно вскоре лишиться денег и крова.

Что можно делать 17 марта?

Наши предки считали, что этот день идеально подходит для генеральной уборки. Промойте дальние углы, разберитесь в шкафах и хорошенько проветрите — пусть все плохое покинет ваше жилище.

Кстати, вечером неплохо было бы накрыть большой стол и собрать за ним всю семью и друзей. Издревле считалось: чем веселее гостям будет на празднике, тем меньше шансов, что наступивший год будет голодным.

Верить снам в этот день не советовали: сегодня они — промысел злых духов.

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