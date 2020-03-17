Коллекторам запретят прессинговать родственников должников
Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект, запрещающий коллекторам общаться с ближайшим окружением должника.
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Фото, видео: Известия / Алексей Майшев; 5-tv.ru
В Госдуму внесен законопроект, запрещающий коллекторам общаться с родственниками и друзьями должника без их письменного согласия. Сейчас давление на близких — распространенная практика.
Не секрет, что под коллекторский прессинг часто попадает ближний круг должника — родители, друзья, соседи и даже коллеги. Сейчас такие контакты не запрещены. Но методы часто откровенно бандитские. Согласно новым поправкам в документ частным взыскателям будет запрещено беспокоить третьих лиц.
Новый закон должен положить всему этому конец. Но есть свои тонкости. Подробности в видеосюжете Сергея Лескова.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, в каких регионах России самые дерзкие коллекторы.
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