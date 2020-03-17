Коллекторам запретят прессинговать родственников должников

В Госдуму внесен законопроект, запрещающий коллекторам общаться с родственниками и друзьями должника без их письменного согласия. Сейчас давление на близких — распространенная практика.

Не секрет, что под коллекторский прессинг часто попадает ближний круг должника — родители, друзья, соседи и даже коллеги. Сейчас такие контакты не запрещены. Но методы часто откровенно бандитские. Согласно новым поправкам в документ частным взыскателям будет запрещено беспокоить третьих лиц.

Новый закон должен положить всему этому конец. Но есть свои тонкости. Подробности в видеосюжете Сергея Лескова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, в каких регионах России самые дерзкие коллекторы.