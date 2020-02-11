В каких регионах России самые дерзкие коллекторы

Где участь должников самая нелегкая рассказали в Генпрокуратуре. Ведомство опубликовало рейтинг российских регионов, где коллекторы в своей работе чаще всего применяют запрещенные приемы.

Например, психологическое давление или даже унижения. Чаще всего это происходит в Удмуртии, Марий-Эле, а также в Воронежской, Калининградской, Ярославской и других областях. А в Башкирии, Бурятии, Новосибирске и Волгограде — коллекторы запросто разглашали персональные данные.

В целом ряде регионов их коллег принимали на работу, не проверяя на наличие судимости. За прошлый год прокурорам удалось выявить больше пятисот таких нарушений. Семьдесят человек привлечены к административной ответственности.

Ранее 5-tv.ru рассказывал обо всех «за» и «против» допуска коллекторов к взысканию долгов за ЖКХ с россиян.