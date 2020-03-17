В Севастополе нашли подземный бункер времен Великой Отечественной войны
Артефакты были обнаружены во время проведения земляных работ.
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Фото, видео: www.globallookpress.com, Пятый канал
В Севастополе во время земляных работ раскопали исторические артефакты — подземный бункер времен Великой Отечественной войны и старинный колодец, который удивительно хорошо сохранился до наших дней. Обе находки еще только предстоит детально изучить историкам и археологам. Но кое-что найденные артефакты могут рассказать уже сейчас.
Казалось бы, историки изучили каждый сантиметр в центре Севастополя. Но эта земля не перестает удивлять, раскрывая все больше тайн.
Подробности в видеосюжете Мэри Бадунц.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что останки красноармейцев нашли у трассы «Кола» в Ленинградской области. На пути строителей дороги оказалась братская могила времен Великой Отечественной, о которой, как выяснилось, было известно еще на стадии проектирования.
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