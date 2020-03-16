Останки красноармейцев нашли у трассы «Кола» в Ленинградской области

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На пути строителей дороги оказалась братская могила времен Великой Отечественной, о которой, как выяснилось, было известно еще на стадии проектирования.

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Фото, видео: 5-tv.ru

Шокирующую находку сделали рабочие при строительстве федеральной трассы «Кола» — в ковше экскаватора обнаружили человеческие кости. Дорогу едва не проложили по кладбищу — на пути строителей оказалась братская могила времен Великой Отечественной. Причем, как выяснилось, о кладбище было известно еще на стадии проектирования.

Почему не стали менять маршрут, и что делать теперь, разбирался корреспондент МИЦ «Известия» Линар Гинатуллин. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что три скелета обнаружены при строительстве развязки на юго-востоке Москвы.

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