Останки красноармейцев нашли у трассы «Кола» в Ленинградской области

Шокирующую находку сделали рабочие при строительстве федеральной трассы «Кола» — в ковше экскаватора обнаружили человеческие кости. Дорогу едва не проложили по кладбищу — на пути строителей оказалась братская могила времен Великой Отечественной. Причем, как выяснилось, о кладбище было известно еще на стадии проектирования.

Почему не стали менять маршрут, и что делать теперь, разбирался корреспондент МИЦ «Известия» Линар Гинатуллин. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что три скелета обнаружены при строительстве развязки на юго-востоке Москвы.