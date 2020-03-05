Сын Тарзана и Королевой впервые посетит стриптиз-шоу с участием отца

Супруг Наташи Королевой Сергей Глушко, выступающий под сценическим именем Тарзан, признался в программе Аллы Демидовой, что его совершеннолетний сын Архип ни разу не был на шоу с его участием. Поход на такое мероприятие для взрослых вскоре предстоит отпрыску звездной пары — 8 марта танцовщику исполнится 50 лет, и он поведет сына на свой юбилей.

«Я ничего не делаю на своих шоу предосудительного. Сын первый раз посетит мое шоу. Я даже рекомендую подросткам, которым исполнилось 18 лет, ходить на такие шоу. Парень вообще пошел в меня. Мы находим всегда с ним точки соприкосновения», — рассказал Тарзан.

Сейчас молодой человек, по словам гостя программы, уделяет много времени учебе. Он очень способный — учит японский язык и видит себя в будущем востоковедом.

Ранее 5-tv.ru писал, что звездная мама Архипа гордится тем, что ее сын не сидит у родителей на шее. Парень подрабатывает параллельно с учебой, причем не чурается простого труда — иногда он развозит заказы как курьер.