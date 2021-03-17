День святого Патрика: Что о нем нужно знать и как отмечать?

День святого Патрика отмечают 17 марта не только в Ирландии, но и повсему миру. Причем аж с с 1762-го. А с 2017-го День святого Патрика пустил свои зеленые корни в праздничный календарь РПЦ. Так кто же такой святой Патрик, почему этот праздник стал так популярен и как его правильно отмечать? Рассказывает 5-tv.ru.

Кто такой святой Патрик и почему его почитают?

Покровитель Ирландии и, на удивление, Нигерии, родился в конце IV века. Святого Патрика почитают в католицизме, некоторых церквях протестантов и в Русской православной церкви. В России праздник отмечают 30 марта. РПЦ включила в свой список почитаемых святителей из Центральной и Западной Европы и святого Патрика.

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О святом Патрике известно не много. По предположениям историков, он родился в Британии под контролем Римской империи, которая завоевали ее территории еще в I веке и именовала своей провинцией. В юном возрасте Патрик был похищен и продан в Ирландию в качестве раба. До этого он не был знаком с христианской религией, но за годы безысходности и рабства, обратился к ней.

Празднование Дня святого Патрика в Ирландии. Фото: ТАСС / PA Photos

Патрик проводил свое время в долгих молитвах, считается, что бог его услышал и сообщил, что вскоре Патрик вернется в родные места и обретет свободу. Углубляясь в изучение религии, будущий святой стал служителем церкви, затем получил сан диакона, а позже епископа. Его учителем был Герман Осерский — один из самых почитаемых святых во Франции.

В первой половине V века Патрик прибыл в Ирландию и начал ее христианизацию. Следуя из хроников средневековья страны, святой основал 600 церквей и обратил в веру 120 тысяч ирландцев. Именно поэтому его возвели в святых и считается великим крестителем островного государства. Патрика почитают в день его кончины — 17 марта.

Клевер, лепреконы и «чарка Патрика»

У Дня святого Патрика есть узнаваемый символ — трехлистный клевер, который стал не только атрибутом праздника, но и всей Ирландии. Существует легенда, что на примере этого растения, креститель объяснял понятие Святой троицы непросвещенным людям. Еще одна из версий гласит, что с помощью клевера святому Патрику удалось прервать языческий ритуал в Таре, которая являлась столицей Ирландии в древние века.

Трехлистный клевер. Фото: ТАСС / YAY

В наше время в Ирландии существует традиция прикреплять клевер, либо аксессуары с его изображением на одежду в День святого Патрика. Изумрудно-зеленый цвет растения символизирует как страну, так и христианство в ее пределах.

Забавные лепреконы в зеленых шлях и кожаных фартуках — еще один символ праздника. На удивление, сказочные существа появились в истории Дня святого Патрика сравнительно недавно благодаря продавцам открыток. Они хотели выпускать продукцию к празднику и иметь постоянного персонажа. Рекламными компания был придуманы лепреконы. Возможно, рекламщики позаимствовали образ персонажа ирландского фольклора — тролля.

Празднование Дня святого Патрика в Дублине. Фото: ТАСС / ZUMA

Ирландцы, как и их соседи англичане, знатные любители пабов. С 1900–1970 гг. в День святого Патрика посещение питейных заведений было запрещено законом. Но запрет сняли и теперь ирландцы с радостью проводят праздничный вечер в пабах, распивая пиво и танцуя под живую музыку. Также существует единица измерения выпитого — «чарка Патрика», в пинту с пивом отпускают трехлистный клевер и опустошают содержимое. Иногда в честь праздника пиво окрашивают в зеленый цвет специальным сиропом.

Традиции в Ирландии и других странах

Первый парад в честь Дня святого Патрика состоялся в Дублине в 1931-м. До сих пор на улицах ирландской столицы в праздник проходит зеленое праздничное шествие. Люди надевают одежду изумрудного цвета, шляпы, очки в виде клевера и с гордостью демонстрируют национальный флаг. Этот день считается выходным и нерабочим в Ирландии.

Празднование Дня святого Патрика в Дублине. Фото: ТАСС / ZUMA

В России первый праздничный парад прошел в 1992-м на Новом Арбате. В наши дни День святого праздника празднуется не только россиянами с ирландскими корнями, но и теми, кто интересуется культурой страны. Ирландские пабы переполненными желающими разделить радости зарубежной традиции, а на улицах больших городов можно встретить музыкантов в килтах и с волынками.

Празднование Дня святого Патрика в Москве, 1992 год. Фото: ТАСС / Олег Булдаков

Праздник отмечают не только в Ирландии, но и других странах, где находится многочисленная ирландская диаспора — 70 миллионов человек.