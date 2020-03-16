Конституционный суд РФ признал закон о поправке в Конституцию соответствующим Основному закону страны. Такое заключение опубликовано на официальном сайте суда.

«Порядок вступления в силу статьи 1 закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации „О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти“ соответствует Конституции Российской Федерации», — говорится в тексте заключения.

Из документа следует, что не вступившие в силу положения указанного закона соответствуют главам первой, второй и девятой Конституции.

Конституционный суд также признал законной процедуру внесения изменений в Основной закон. Обжалованию это решение не подлежит и вступает в силу немедленно после опубликования. Положительное заключение на поправки в Конституцию судьи незамедлительно направят президенту РФ Владимиру Путину.

Как сообщал 5-tv.ru, ранее глава государства уже подписал закон о поправках к Конституции РФ. Теперь документ будет вынесен на общероссийское голосование. Оно назначено на 22 апреля. В Кремле немногим ранее сообщили, что не рассматривают альтернативные даты для проведения голосования.