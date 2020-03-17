«Печально, что ушел»: Дмитрий «Гоблин» Пучков прокомментировал смерть Лимонова

Блогер Дмитрий «Гоблин» Пучков прокомментировал для 5-tv.ru сообщения о смерти российского писателя Эдуарда Лимонова.

«Грустно. Книжки читал, ролики мы с ним записывали. Очень интересный человек был. Печально, что ушел», — сказал Пучков.

Он уточнил, что работал вместе с Лимоновым над видео о его новых книгах, ситуации в России и на Украине, а также других темах.

«Человек был крайне широких интересов, толковый, оригинальный», — подытожил блогер.

Как сообщал 5-tv.ru, Эдуард Лимонов скончался 17 марта на 78-м году жизни. Он известен произведениями «Это я — Эдичка», «Палач», «Иностранец в смутное время» и другими. Также Лимонов вел активную политическую деятельность. Например, собирался баллотироваться в президенты в 2012 году.

В Союзе писателей Санкт-Петербурга ранее заявили, что Россия может гордиться Эдуардом Лимоновым. Председатель объединения Валерий Попов подчеркнул, что без энергии умершего было бы скучно жить.