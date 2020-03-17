«Без него было бы скучно»: в Союзе писателей Петербурга прокомментировали смерть Лимонова
Валерий Попов отметил, что Россия может гордиться Эдуардом Лимоновым.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya, Tatyana Braslavskaya; 5-tv.ru
Писатель Эдуард Лимонов, скончавшийся на 78-м году жизни, всегда был очень яркой личностью. Об этом 5-tv.ru сообщил председатель Союза писателей Санкт-Петербурга Валерий Попов.
«Лимонов был очень яркой фигурой в нашей культуре. Без него было бы скучно всем нам. Потому что так он будоражил жизнь. Он столько позиций представлял из себя: то он был пижон и хулиган, то коммунист, то вообще какой-то народоволец. Но всегда он был очень талантлив во всех этих ролях и вдохновлял молодежь», — рассказал Попов.
Он признался, что не был согласен со всеми политическими и другими взглядами писателя. Однако всегда испытывал уважение к нему, его энергии и масштабу личности.
«Жалко, что такие личности исчезают. Как писатель он был очень талантлив, но все-таки из двух судеб — писательской и политической — он сыграл больше политическую партию, политическую роль», — отметил председатель Союза писателей Петербурга, отметив, что усопший «всегда служил идеям».
В заключение Попов подчеркнул, что Россия может гордиться Лимоновым со всеми его достоинствами и недостатками.
Как сообщал 5-tv.ru, Эдуард Лимонов скончался 17 марта в возрасте 77 лет. Об этом сообщил его коллега по писательском цеху и депутат Госдумы Сергей Шаргунов. Причину смерти он не уточнил. По информации 5-tv.ru, за два дня до смерти писателя госпитализировали с кровотечением.
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