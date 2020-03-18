Каким был умерший писатель и политик Эдуард Лимонов?

Умер писатель и публицист Эдуард Лимонов. Ему было 77 лет. Причина смерти — осложнения после операции. В последнее время писатель боролся с онкологическим заболеванием. Неоднозначная фигура — автор скандальных романов, иммигрант, вернувшись на родину — он пробовал себя не только в творчестве, но и в политике. Лидер оппозиционных партий и даже арестант.

В последние годы вернулся к литературе, буквально на днях в соцсетях написал, что заключил договор на издание новой книги.

Несгибаемый Эдичка, часто презирающий нормы нравственности и политкорректности, никогда бы не признался, что последние годы боролся с онкологией. 17 марта он перенес сразу две операции на горле. Организм 77-летнего Эдички их не перенес.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, в чем заключался секрет писательского дара Эдуарда Лимонова.