Каким был умерший писатель и политик Эдуард Лимонов?
Литератор буквально на днях в соцсетях написал, что заключил договор на издание новой книги.
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Фото, видео: www.globallookpress.com, Пятый канал
Умер писатель и публицист Эдуард Лимонов. Ему было 77 лет. Причина смерти — осложнения после операции. В последнее время писатель боролся с онкологическим заболеванием. Неоднозначная фигура — автор скандальных романов, иммигрант, вернувшись на родину — он пробовал себя не только в творчестве, но и в политике. Лидер оппозиционных партий и даже арестант.
В последние годы вернулся к литературе, буквально на днях в соцсетях написал, что заключил договор на издание новой книги.
Несгибаемый Эдичка, часто презирающий нормы нравственности и политкорректности, никогда бы не признался, что последние годы боролся с онкологией. 17 марта он перенес сразу две операции на горле. Организм 77-летнего Эдички их не перенес.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, в чем заключался секрет писательского дара Эдуарда Лимонова.
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