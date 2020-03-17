«Какая гадость — третий раз читаю!»: Критик рассказал о секрете Лимонова
Андрей Арьев описал, что впечатляло людей по обе стороны океана в покойном писателе.
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Фото, видео: ТАСС, Globallookpress.com
Скончался в возрасте 77 лет российский писатель и политический деятель Эдуард Лимонов. О его смерти сообщил в Facebook депутат Госдумы Сергей Шаргунов.
Лимонов был известен и как прозаик, и как поэт, и как политик. Секрет его успеха в том, что он поднимал запретные темы в отечественной литературе, делая тем самым прорыв, рассказал в беседе с 5-tv.ru писатель, литературный критик, соредактор петербургского журнала «Звезда» Андрей Арьев.
«Эдуард Лимонов, в первую очередь, мне был известен, еще в советское время как талантливый поэт. Потом, когда он уехал, долго я о нем ничего не слышал. Хотя через какое-то время я приехал в Нью-Йорк и спрашиваю Сергея Довлатова: «Сережа, а есть тут какие-то новые совсем писатели?». Он назвал Лимонова. И сказал, что здесь он известен одним своим романом — «Это я — Эдичка». Говорит: «Интересно, что все читают и говорят: «Какая гадость! — третий раз читаю!». Вот такая тайна успеха Эдуарда Лимонова. Он открыл абсолютно запретную область для русской литературы — эротических и прямых откровений. И сделал это с талантом! Он был человеком, которые постоянно прорывал какие-то запретные области литературы», — вспомнил Арьев.
Эдуард Лимонов по возвращении на родину из эмиграции в 1991 году стал вести активную политическую деятельность. Он был одним из лидеров несистемной оппозиции. Среди его прозаических произведений известны романы «Это я — Эдичка», «Палач», «Иностранец в смутное время».
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