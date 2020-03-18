Крымская весна — Республика отмечает шестую годовщину воссоединения с Россией
18 марта 2014 года по итогам референдума был подписан Договор о принятии Республики в состав РФ.
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Фото, видео: Известия / Павел Бедняков, Пятый канал
В Крыму сегодня большой всенародный праздник. Шесть лет назад полуостров снова стал российским. 18 марта 2014 года по итогам референдума был подписан Договор о принятии Республики в состав Российской Федерации. За воссоединение тогда проголосовали абсолютное большинство жителей Крыма и Севастополя.
Историческая дата получила название Крымской весны. Как символ начала новой жизни.
За шесть лет полуостров изменился до неузнаваемости. Пережил водную, продуктовую, а затем и энергетическую блокады. Крымчане гордятся: теперь у них все новое: детские сады, школы, больницы; международный аэропорт, возведенный за рекордные сроки. Главная воздушная гавань скоро начнет принимать самые большие лайнеры. Рядом возводят новую взлетно-посадочную полосу.
Подробности в видеосюжете Мэри Бадунц.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в Москве отметили воссоединение с Крымом.
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