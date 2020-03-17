В Москве отметили воссоединение с Крымом
О совместных проектах говорили на заседании ученого совета в Курчатовском институте.
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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Полегенько
За шесть лет Крым наладил с другими российскими регионами тесные связи во всех сферах, в том числе науке и образовании. О совместных проектах говорили на заседании ученого совета в Курчатовском институте.
«Институт развивает связи, помогает, делится опытом с крымскими и севастопольскими научными центрами, вузами. Безусловно, эту работу надо продолжать и выводить крымскую науку на новый уровень», — уверена спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Не обошли на заседании и тему перехода на дистанционное обучение. Как отметил президент Курчатовского института, во всем надо искать плюсы.
«Наша страна, как часть огромного мира, входит в новый этап. И он на фоне коронавируса, который представляет страшную опасность, до конца не изучен, тем не менее, происходит суверенизация, то есть сосредоточение внутрь страны. Суверенизация усилит наши национальные позиции», — отмечает президент Курчатовского института Михаил Ковальчук.
Как отметил президент Курчатовского института, примерно то же самое произошло из-за санкций — в России начала работать программа импортозамещения, которая вывела отечественную экономику и бизнес на новый уровень.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что шестую годовщину возвращения в состав России отмечают в Крыму.
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