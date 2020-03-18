Диетолог рассказала о бесполезности подсчета калорий

Диетолог, нутрициолог Арина Скоромная уверена, что все мобильные приложения по подсчету калорий весьма приблизительны. По мнению эксперта, куда более важно обращать внимание на сбалансированность своего питания и уделять время физическим нагрузкам. Об этом она рассказала в эфире радио Sputnik.

«Приложения для подсчета очень примерны. <…> От физического и душевного состояния зависит усвоение продуктов и калорий. Человек — не робот, у которого все можно точно посчитать», — заявила специалист.

По ее словам, у человека при стрессе вырабатывается гормон — кортизол. Он не дает развиваться мышцам и сильно препятствует избавлению от лишних килограмм. Поэтому любое высчитывание калорий будет заведомо неправильным.

Арина Скоромная уверена, что сбалансированная диета — ключ к успешному похудению и поддержанию желаемого веса. Диетолог перечислила продукты, которые наиболее для этого предпочтительны.

«Овощи, крупы, макароны, мясо, рыба, яйца, сухофрукты, орехи. Если большая часть рациона будет состоять из них, не будет потребности есть гадости, слишком калорийные продукты и не надо будет ничего считать», — уверена эксперт.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что диетолог назвал шесть вредных продуктов, которые ошибочно считаются полезными.