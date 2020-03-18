На похороны Лимонова не пустят журналистов

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Марина Неруцких
Срочная новость 15

Как сообщает пресс-служба незарегистрированной партии «Другая Россия», это было последнее желание политика и писателя.

Фото: www.globallookpress.com

На похороны Эдуарда Лимонова не пустят журналистов и широкую общественность. Как сообщает пресс-служба незарегистрированной партии «Другая Россия», церемония прощания будет закрытой — это было последнее желание политика и писателя.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, о чем будет последняя книга Лимонова.

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