На похороны Лимонова не пустят журналистов

На похороны Эдуарда Лимонова не пустят журналистов и широкую общественность. Как сообщает пресс-служба незарегистрированной партии «Другая Россия», церемония прощания будет закрытой — это было последнее желание политика и писателя.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, о чем будет последняя книга Лимонова.