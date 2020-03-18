О чем будет последняя книга Лимонова?

Стало известно, о чем будет последняя книга писателя и политического деятеля Эдуарда Лимонова, скончавшегося на 78-м году жизни. Независимое российское книжное издательство Individuum опубликовало предисловие к еще не изданной работе прозаика, подготовленной совместно с Bookmate Originals.

Как сообщает ФАН, произведение Лимонова получило название «Старик путешествует». Оно представляет собой сборник очерков, повествующих о путешествиях не только в пространстве (ведутся рассказы о поездках во Францию, Италию, Монголию), но и во времени: автор делится воспоминаниями из детства и юности.

«Получилось совсем неплохо. Что-то я уловил. Чего я искал, перемещаясь из страны в страну, из Монголии в Paris? Помимо смерти, поскольку очевидно, что я искал смерти», — оценил свой труд Лимонов в предисловии к книге.

Как сообщал 5-tv.ru, Эдуард Лимонов скончался 17 марта в возрасте 77 лет. Об этом сообщил его коллега по писательском цеху и депутат Госдумы Сергей Шаргунов. Причину смерти он не уточнил. По информации 5-tv.ru, за два дня до смерти писателя госпитализировали с кровотечением.