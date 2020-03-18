«Это не для меня»: Ходченкова рассказала, почему не уезжает в Голливуд

Российская актриса Светлана Ходченкова не собирается становиться голливудской звездой. Об этом она рассказала в интервью KP.RU. Звезда подтвердила, что периодически ей присылают сценарии фильмов американской «фабрики грез», но пока она не видит себя ни в одном из проектов.

«Меня вполне устраивает то, что происходит с моей фильмографией в России. Я там (в Голливуде) снялась в фильмах „Шпион, выйди вон!“ и „Росомаха: Бессмертный“, получила огромный опыт. Но все бросить здесь, уехать туда и ждать там у моря погоды — это не для меня», — сказала артистка.

Сегодня карьера Ходченковой на высоте. Она снялась в десятках коммерчески успешных картинах. 26 марта в прокат выходит очередной заведомо кассовый фильм с ее участием «На острие» — напряженная спортивная драма о борьбе двух саблисток за превосходство и олимпийское золото. Для этой роли актрисе пришлось брать много уроков фехтования, усиленно заниматься с тренерами. Но результат обещает превзойти ожидания.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ходченкова блеснула стройными ногами, улегшись в ботинках на кровать.