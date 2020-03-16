Ходченкова блеснула стройными ногами, улегшись в ботинках на кровать
В комментариях поклонники восхищаются красотой актрисы.
Фото: Instagram @svetlana_khodchenkova
Российская актриса Светлана Ходченкова опубликовала яркое фото на своей странице в Instagram. На постановочном снимке она лежит в расшнурованных ботинках на кровати.
Из подписи к посту Ходченковой можно заключить, что ее сфотографировали во время фотосессии. Судя по всему, ее героиня только что пришла домой и сразу упала на кровать. Об этом свидетельствует обувь на ногах и лежащий рядом плащ. Неподалеку от актрисы также расположены трубка раритетного телефона и раскрытая книга.
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В комментариях поклонники восхищаются красотой Ходченковой, в шутку осуждают за отдых на кровати в обуви, а кто-то жалеет о выборе профессии.
«Ботиночки космос!»
«Ну куда в ботах на кровать то?! Совсем распоясалась окаянная!»
«Какая же вы красивая, прям ням-ням»;
«Вы невероятная! Как жаль, что я не режиссер», — написали пользователи.
Как сообщал 5-tv.ru, ранее фанаты раскритиковали фото Светланы Ходченковой с полуобнаженной грудью. Пользователям не понравилась ее поза.
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