Ходченкова блеснула стройными ногами, улегшись в ботинках на кровать

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Игорь Рязов
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В комментариях поклонники восхищаются красотой актрисы.

Фото: Instagram @svetlana_khodchenkova

Российская актриса Светлана Ходченкова опубликовала яркое фото на своей странице в Instagram. На постановочном снимке она лежит в расшнурованных ботинках на кровати.

Из подписи к посту Ходченковой можно заключить, что ее сфотографировали во время фотосессии. Судя по всему, ее героиня только что пришла домой и сразу упала на кровать. Об этом свидетельствует обувь на ногах и лежащий рядом плащ. Неподалеку от актрисы также расположены трубка раритетного телефона и раскрытая книга.

 
 
 
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Публикация от Actress/official page (@svetlana_khodchenkova)

В комментариях поклонники восхищаются красотой Ходченковой, в шутку осуждают за отдых на кровати в обуви, а кто-то жалеет о выборе профессии.

«Ботиночки космос!»

«Ну куда в ботах на кровать то?! Совсем распоясалась окаянная!»

«Какая же вы красивая, прям ням-ням»;

«Вы невероятная! Как жаль, что я не режиссер», — написали пользователи.

Как сообщал 5-tv.ru, ранее фанаты раскритиковали фото Светланы Ходченковой с полуобнаженной грудью. Пользователям не понравилась ее поза.

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