«Девочка была в шоке»: Жасмин рассказала дочери об отце ее старшего брата

Восьмилетняя дочь певицы Жасмин Маргарита лишь недавно узнала, что старший брат Михаил ей не родной, а единоутробный. Маме с трудом удалось вложить эту мысль в голову наследницы. Об этом артистка рассказала в интервью порталу Дни.ру.

Сыну Жасмин от первого брака с Иланом Шором 22 года. Он учится в МГИМО на факультете международных экономических отношений. Молодой человек пока не имеет стабильного дохода и редко общается с отцом. Материально ему помогает мама.

«Но берет он у меня очень мало — не больше трех тысяч рублей в сутки на карманные расходы», — уточнила звезда.

Последний раз она видела отца Михаила на церемонии по случаю бар-мицвы сына — почти десять лет назад. С тех пор бывшие супруги не общались, и юноша последовал примеру матери. Он сблизился с ее новым мужем Вячеславом Семендуевым, взял ее фамилию и стал любящим братом рожденной в новом браке Маргарите и четырехлетнему Мирону.

Дочь Жасмин так прикипела к Мише, что весть о его отце сильно ее потрясла.

«Девочка была в шоке и не понимала, как такое может быть. Мне пришлось пояснить дочке, что я была замужем, но отношения не сложились. И только тогда она эту новость как-то поняла и приняла», — рассказала певица.

Ранее 5-tv.ru писал, что Жасмин в числе других звезд блеснула на традиционном шоу Валентина Юдашкина.