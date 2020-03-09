В Кремлевском дворце прошло традиционное шоу Валентина Юдашкина
В наряды новой весенне-летней коллекции модельер облачил десятки приглашенных звезд.
Закрыть
Смотрите также:
«Не так безобиден, как всем кажется»: врач назвал самый вредный алкоголь
Эдгард Запашный признался, что ему до сих пор стыдно за роман с Еленой Темниковой
Как день недели, в который родился человек, может повлиять на его судьбу
Два знака зодиака мужчин, у которых с годами становится жуткий характер
«А талия-то какая осиная!» — Катерина Шпица присела на «королевский стул»
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 6 марта, для всех знаков зодиака
«Счастье есть!» — Галкин и Пугачева выложили трогательные семейные фото
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 9 по 15 марта
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 3 марта, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 4 марта, для всех знаков зодиака
Фото, видео: ТАСС/Прокофьев Вячеслав, 5-tv.ru
Традиционное праздничное шоу Валентина Юдашкина в честь 8 марта прошло в Кремлевском дворце. Модельер приставил новую весенне-летнюю коллекцию haute couture весна-лето 2020. В наряды новой линейки кутюрье облачил десятки приглашенных звезд российской эстрады.
Гостями шоу стали певицы Алсу, Валерия, Глюкоза, Жасмин, Зара, Кристина Орбакайте, Юлия Савичева, актриса Анастасия Макеева. Показ открыла дочь Татьяны Навки и Дмитрия Пескова Надежда. Традиционно ожидали визит Аллы Пугачевой, но в этом году Примадонна не явилась.
Среди мужчин в числе приглашенных оказались вокалисты Николай Басков, Александр Буйнов, Витас, Димаш Кудайберген, композитор Игорь Крутой, продюсер Иосиф Пригожин, актер Дмитрий Дюжев и другие.
На создание коллекции Юдашкина вдохновили голландская и бельгийская живопись — букеты и натюрморты. На сцене он воплотил восхищение цветом, фактурами, и эмоциями зрителей, которыми проникаются художественные выставки. Многообразие представленных костюмов поражало глаз. Для их производства кутюрье использовал ткани из бамбука, винила, хлопка, конопли. Юдашкин использовал разные формы и цвета, но главным цветом весны маэстро назвал белый.
Ранее 5-tv.ru писал, что купающаяся в лучах солнца Пугачева поздравила подписчиц с женским праздником.
Нашли ошибку?