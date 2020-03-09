В Кремлевском дворце прошло традиционное шоу Валентина Юдашкина

Традиционное праздничное шоу Валентина Юдашкина в честь 8 марта прошло в Кремлевском дворце. Модельер приставил новую весенне-летнюю коллекцию haute couture весна-лето 2020. В наряды новой линейки кутюрье облачил десятки приглашенных звезд российской эстрады.

Гостями шоу стали певицы Алсу, Валерия, Глюкоза, Жасмин, Зара, Кристина Орбакайте, Юлия Савичева, актриса Анастасия Макеева. Показ открыла дочь Татьяны Навки и Дмитрия Пескова Надежда. Традиционно ожидали визит Аллы Пугачевой, но в этом году Примадонна не явилась.

Среди мужчин в числе приглашенных оказались вокалисты Николай Басков, Александр Буйнов, Витас, Димаш Кудайберген, композитор Игорь Крутой, продюсер Иосиф Пригожин, актер Дмитрий Дюжев и другие.

На создание коллекции Юдашкина вдохновили голландская и бельгийская живопись — букеты и натюрморты. На сцене он воплотил восхищение цветом, фактурами, и эмоциями зрителей, которыми проникаются художественные выставки. Многообразие представленных костюмов поражало глаз. Для их производства кутюрье использовал ткани из бамбука, винила, хлопка, конопли. Юдашкин использовал разные формы и цвета, но главным цветом весны маэстро назвал белый.

Ранее 5-tv.ru писал, что купающаяся в лучах солнца Пугачева поздравила подписчиц с женским праздником.