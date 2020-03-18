Видео, фото: в Петербурге раскрыта деятельность банды «теневых» банкиров
Организованная преступная группа орудовала на территории Петербурга, Вологды и Череповца в период с 2018 по 2019 годы.
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Фото, видео: 5-tv.ru
Деятельность банды «теневых» банкиров, в которую входили около 40 человек, раскрыта в Петербурге. Как стало известно 5-tv.ru, предполагаемые злоумышленники создавали различные финансовые схемы в кредитных организациях регионов страны для осуществления незаконных операций.
Стражи порядка установили, что организованная преступная группа промышляла в Петербурге, Вологде и Череповце в период с 2018 по 2019 годы. 18 марта сотрудники ФСБ и МВД Петербурга, Ленинградской и Вологодской областей, а также Хабаровского края провели более 55 обысков по местам проживания предполагаемых преступников. В ходе мероприятий были обнаружены крупные суммы наличными — 60 миллионов рублей и около одного миллиона долларов, огнестрельное оружие, печати фиктивных организаций, инкассаторская машина.
Часть денежных средств, полученная незаконным путем, была легализована через подконтрольные организации и использована предполагаемыми злоумышленниками для приобретения недвижимости на территории Петербурга и аэропорта в Комсомольске-на-Амуре.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Центробанке рассказали о новом виде мошенничества черных кредиторов.
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