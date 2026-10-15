«Мне надоел этот жанр»: на юбилейных концертах Розенбаума не будет гостей

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Василиса Власова
Василиса Власова 37 0

Музыкант отметил, что самих артистов он ценит и уважает, но дело тут в другом.

Фото, видео: © РИА Новости/Владимир Астапкович; 5-tv.ru

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На юбилейных концертах Розенбаума не будет приглашенных гостей

Народный артист России Александр Розенбаум рассказал, что в его новой программе не будет приглашенных гостей. Об этом исполнитель рассказал на пресс-конференции в РИА Новости в преддверии юбилейных концертов.

«Нет, у меня не будет гостей, потому что мне надоел этот жанр — юбиляр и гости. Мне как зрителю этот жанр надоел. Просто надоел. Вот, просто как зрителю. Потому что я знаю, что гости будут одни и те же, и так далее и тому подобное», — отметил Розенбаум.

При этом музыкант отметил, что самих артистов он ценит и уважает, дело тут в самом жанре.

«Говорю сразу, всех артистов уважаю, ценю, и каждый имеет право на свою огромную или не очень публику, на любовь. Но в данном конкретном варианте, еще раз повторяю, говоря о жанре, мне жанр „Юбиляр и друзья“ не интересен», — добавил он.

Розенбаум также отметил, что ранее сам выступал в подобном формате.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Розенбаум попросил поклонников приносить розы без шипов. Исполнитель уточнил, что во время концерта он быстро уносит цветы и зачастую ранит музыкальные пальцы.

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