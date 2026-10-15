«У него нет творчества»: Губин резко высказался о Баскове накануне его юбилея

Басков подвергся критике от Губина накануне своего юбилея

Музыкант Андрей Губин заявил, что считает народного артиста России Николая Баскова хорошим певцом, однако не воспринимает его как автора, поскольку тот исполняет композиции, написанные другими. При этом Губин признал, что в своем жанре Басков великолепен. Этим он поделился с корреспондентом 5-tv.ru на презентации бойз-бенда «Жара».

«Мне нравится. Это эстрада. Но он (Николай Басков. — Прим. ред.) же не пишет, во-первых. Он просто поет то, что ему написали. Творчеством это назвать сложно», — сказал артист.

Губин объяснил принципиальную разницу между жанрами музыки «попса» и «эстрада». По его мнению, культура попсы, частью которой он себя считает, всегда будет идти в ногу с новыми технологиями. Тогда как эстрадный жанр Баскова «более приличен» и «скучен» для современников.

«Вообще вся эстрада — это другой жанр. Мы — попса. Это другое. Попса — современная всегда, это последние технологии. А эстрада — это эстрада, она как бы она вся такая более как бы приличная, но это уже скучно давно. Для современных людей, а я себя еще современным человеком считаю», — поделился Губин.

Певец сравнил то, как работает в своем амплуа Басков, с аналогичной деятельностью народного артиста России Филиппа Киркорова. По словам Андрея, оба они «идеально отрабатывают свой стиль», а Николай «великолепен» и «король в своем стиле». 15 октября 2026 года Николаю Баскову исполняется 50 лет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о планах Губина по возвращению на сцену и продолжения исполнительской деятельности.

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