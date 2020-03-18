Калининградке на приеме в поликлинике сообщили, что она умерла

Жительницу Калининграда Алину Вишняускайте объявили умершей. Об этом девушка рассказала в своем Instagram-аккаунте. По ее словам, она не раз пыталась записаться на прием к врачу онлайн. Всякий раз ей сообщалось, что медицинские услуги не оказываются посмертно.

Тогда Алина явилась в поликлинику лично и узнала, что уже три года числится скончавшейся. В ее медкнижке возникли записи о том, что в 2016-м она заболела алкогольным гепатитом, а в 2017-м получила заболевание, несовместимое с жизнью — цирроз печени. По словам Вишняускайте, в том же 2016 году она родила ребенка. Уже этот факт должен исключать вероятность заражения гепатитом.

Кроме того, в ее медкарте фиксировались записи о приемах врачей, которых она никогда не посещала: не лечила зубы в Советске, не находилась на лечении в Пионерском. Удивленные сотрудники поликлиники в результате вновь поставили девушку на учет. Откуда в ее документах появились лишние записи, предстоит выяснить правоохранителям. Алина пообещала обратиться за этим в прокуратуру.

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