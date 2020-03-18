Зачем было резать? Цена врачебной ошибки, и кто за нее должен заплатить

Спортсмен из Краснодара намерен через суд добиваться компенсации за врачебную ошибку. Ему поставили неверный диагноз, потому что перепутали результаты исследований. Нашли онкологию, сделали операцию, хотя на самом деле показаний к ней не было. И таких шокирующих историй по всей стране — тысячи.

Неправильные диагнозы, неграмотный курс лечения, откровенная халатность. При этом, понятие «врачебная ошибка» в уголовном кодексе до сих пор отсутствует. Как же отстоять свои права?

Подробности в видеосюжете Алексея Полторанина.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что уголовное дело возбудили после попадания иглы в горло подростка в стоматологической клинике. Инцидент произошел в Ленинградской области. 12-летний мальчик чудом остался жив.