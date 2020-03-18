«Что с носом?» — Серябкина озадачила фанатов новым фото
Певица поделилась новой аранжировкой песни и спросила фолловеров, как им трек.
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Фото, видео: Instagram @seryabkina
Певица Ольга Серябкина, более известная как MOLLY, выпустила новую версию на песню «Что же ты наделал». Ее она назвала «космической» — space edit. Девушка поделилась радостной новостью с поклонниками в Instagram, прикрепив к посту свое фото. Однако некоторые поклонники нашли снимок неудачным из-за необычного оттенка лица звезды.
«Была Серябкина, стала Краснябкина»;
«Что с носом?» — удивлялись и шутили фанаты.
Но все же часть поклонников похвалила певицу и за трек, и за внешний вид.
«Космическая девушка выпустила космическую песню!!! Не зря рождена 12 апреля»;
«Точно космос»;
«Красотка!» — написали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru писал, что Ольга Серябкина проведет концерт в поддержку россиян на карантине. Звезда решила сделать живое выступление в прямом эфире, чтобы и порадовать поклонников, и не рисковать ничьим здоровьем.
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