«Это очень круто»: Серябкина проведет концерт в поддержку россиян на карантине

Пандемия коронавируса не остановила Ольгу Серябкину. Певица, как и многие артисты, отменила выступления, но нашла способ обрадовать фанатов. Звезда, ныне известная под псевдонимом MOLLY, проведет онлайн-концерт в поддержку тех, кто находится на карантине. Об этом она объявила на своей странице в Instagram.

«Это будет настоящий живой концерт в реальном времени. И каждый из вас сможет оказаться на нем без риска для своего здоровья. Так мы сможем не только обезопасить себя, поддержать друг друга, но и приостановить панику, связанную с эпидемией и огромным количеством дезинформации», — написала Сербякина.

Instagram @seryabkina

Дату выступления она обещала анонсировать в ближайшие дни. Поклонники с восторгом встретили эту идею и поблагодарили любимицу за поддержку.

«Замечательно придумали, музыка — это главный источник силы в любой ситуации»;

«Спасибочки, Оля, и ты береги себя, пожалуйста»;

«Это очень круто», — ответили фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что Серябкина анонсировала свой первый клип.