Машина взорвалась и сгорела в Петербурге — видео

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Марина Неруцких
Срочная новость 39

Инцидент произошел в Московском районе Северной столицы.

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Фото, видео: vk.com/spb_today

Машина взорвалась и сгорела в Петербурге. Инцидент произошел в Московском районе Северной столицы на территории ЖК «Империал».

Видео с горящей машиной появилось в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте». Судя по кадрам, автомобиль в момент ЧП двигался по дороге. Предварительно, загоревшаяся машина иностранного производства.

Информация по пострадавшим уточняется.

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