Машина взорвалась и сгорела в Петербурге — видео
Инцидент произошел в Московском районе Северной столицы.
Закрыть
Смотрите также:
Касьянов день: что можно и нельзя делать в пятницу 13 марта
Джуна предрекла трем знакам зодиака счастливую жизнь
Пятница, 13-е: астролог рассказала, каким знакам зодиака нужно насторожиться
Как день недели, в который родился человек влияет на его судьбу и внешность
Что уберегло Россию от массового заражения коронавирусом
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 18 марта, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 12 марта, для всех знаков зодиака
«Королева»: Дженнифер Лопес поделилась с фанатами новым предметом своей гордости
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 16 по 22 марта
Три знака зодиака, покоряющие с первого взгляда
Фото, видео: vk.com/spb_today
Машина взорвалась и сгорела в Петербурге. Инцидент произошел в Московском районе Северной столицы на территории ЖК «Империал».
Видео с горящей машиной появилось в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте». Судя по кадрам, автомобиль в момент ЧП двигался по дороге. Предварительно, загоревшаяся машина иностранного производства.
Информация по пострадавшим уточняется.
Нашли ошибку?