Самосвал снес пешеходный мост во Владимирской области — видео

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Марина Неруцких
Срочная новость 78

Инцидент произошел в селе Ворша.

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Фото, видео: vk.com/podsluhano_vo_vladimire

Самосвал снес пешеходный мост во Владимирской области. Инцидент произошел в селе Ворша. Видео с упавшим инженерным сооружением в соцсеть выложили очевидцы ЧП.

Судя по кадрам, водитель грузового автомобиля забыл опустить кузов и машина не прошла по высоте. По счастливой случайности, на дороге, над которой проложен мост, не оказалось других автомобилей. Были ли люди на самой переправе в настоящее время уточняется.

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