Самосвал снес пешеходный мост во Владимирской области — видео
Инцидент произошел в селе Ворша.
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Фото, видео: vk.com/podsluhano_vo_vladimire
Самосвал снес пешеходный мост во Владимирской области. Инцидент произошел в селе Ворша. Видео с упавшим инженерным сооружением в соцсеть выложили очевидцы ЧП.
Судя по кадрам, водитель грузового автомобиля забыл опустить кузов и машина не прошла по высоте. По счастливой случайности, на дороге, над которой проложен мост, не оказалось других автомобилей. Были ли люди на самой переправе в настоящее время уточняется.
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