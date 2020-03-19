Самосвал снес пешеходный мост во Владимирской области. Инцидент произошел в селе Ворша. Видео с упавшим инженерным сооружением в соцсеть выложили очевидцы ЧП.

Судя по кадрам, водитель грузового автомобиля забыл опустить кузов и машина не прошла по высоте. По счастливой случайности, на дороге, над которой проложен мост, не оказалось других автомобилей. Были ли люди на самой переправе в настоящее время уточняется.