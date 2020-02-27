Это не конец? Создатели «Звездных войн» объявили о новой сюжетной линии

Руководство Lucasfilm анонсировало новую сюжетную линию «Звездных войн». Команда авторов работает над серией комиксов, действие которых развернется за 300 лет до событий первого эпизода «Скрытая угроза», пишет Independent. Фантастическая серия получила название The High Republic, «Высшая республика».

«Мы очень взволнованы, открывая столь богатую, плодородную эру. Мы увидим джедаев в расцвете сил!» — сказала президент Lucasfilm Кэтлин Кеннеди.

На официальном сайте франшизы уточняется, что скоро начнется производство новых сериалов. Охваченный в новых комиксах период не пересекается с ними, как и с уже отснятыми фильмами. Это дает большой простор для создания свежих историй и оригинальных персонажей.

Такие заявления послужили поводом для слухов о появлении очередной кинотрилогии. Как сообщается, студия ведет переговоры с режиссером Райаном Джонсоном, постановщиком «Последнего джедая».

Ранее 5-tv.ru писал, что режиссер «Звездных войн» Райан Джонсон рассказал о запрете кинозлодеям использовать iPhone.