В колонии, где отбывал срок Кокорин, произошел пожар
На месте работают сотрудники экстренных служб.
Фото: Известия / Андрей Эрштрем
В колонии № 4 в городе Алексеевка Белгородской области, где отбывал наказание футболист Александр Кокорин, произошел пожар.
По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем в токарном цехе, в результате чего загорелся утеплитель. В считанные минуты помещение окутал густой и едкий дым.
Прибывшая на место бригада пожарных приступила к ликвидации открытого огня.
Уточняется, что в результате ЧП пострадавших нет.
Обстоятельства произошедшего уточняются.
В октябре 2018 года Кокорин, его брат Кирилл, Павел Мамаев и детский тренер Александр Протасовицкий стали участниками двух драк в центре Москвы. Пресненский суд столицы приговорил их к тюремным срокам.
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