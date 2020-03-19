В колонии, где отбывал срок Кокорин, произошел пожар

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Алиса Старжевская
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На месте работают сотрудники экстренных служб.

Фото: Известия / Андрей Эрштрем

Тема:
Драка Кокорина и Мамаева

В колонии № 4 в городе Алексеевка Белгородской области, где отбывал наказание футболист Александр Кокорин, произошел пожар.

По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем в токарном цехе, в результате чего загорелся утеплитель. В считанные минуты помещение окутал густой и едкий дым.

Прибывшая на место бригада пожарных приступила к ликвидации открытого огня.

Уточняется, что в результате ЧП пострадавших нет.

Обстоятельства произошедшего уточняются.

В октябре 2018 года Кокорин, его брат Кирилл, Павел Мамаев и детский тренер Александр Протасовицкий стали участниками двух драк в центре Москвы. Пресненский суд столицы приговорил их к тюремным срокам.

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