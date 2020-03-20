«С юбилеем!» — Наташа Королева взобралась на коленки к Бабкиной
Певица выложила совместный снимок с народной артисткой в честь ее 70-летия.
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Фото, видео: Instagram @ngbabkina, @koroleva__star
Накануне, 19 марта, отметила юбилей народная артистка РСФСР Надежда Бабкина. Поскольку из-за коронавируса все публичные мероприятия отменяются, имениннице пришлось довольствоваться поздравлениями в сети. Среди тех, кто не забыл о народной любимице, оказалась и Наташа Королева.
«Наша любимая, народная, заводная, озорная Надежда Георгиевна Бабкина!!! С юбилеем!!!» — написала звезда.
Слова поздравления исполнительница сопроводила совместным фото с юбиляршей. На снимке обе дамы сидят в обнимку, при этом создается впечатление, что Королева примостилась на коленки к Бабкиной.
Подписчики певицы тоже поздравили 70-летнюю артистку и наговорили комплиментов обеим исполнительницам.
«Зажигалки!!!»
«Какие девочки! Огонь!»
«Поздравляю! С юбилеем!»
«Ой! Да вы обе заводные!» — не жалели слов поклонники.
Каждый поздравляет артистку, как может. В свою очередь 5-tv.ru подготовил к празднику тест для слушателей: «Насколько вам запали в душу песни Надежды Бабкиной?».
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