Накануне, 19 марта, отметила юбилей народная артистка РСФСР Надежда Бабкина. Поскольку из-за коронавируса все публичные мероприятия отменяются, имениннице пришлось довольствоваться поздравлениями в сети. Среди тех, кто не забыл о народной любимице, оказалась и Наташа Королева.

«Наша любимая, народная, заводная, озорная Надежда Георгиевна Бабкина!!! С юбилеем!!!» — написала звезда.

@ngbabkina

Слова поздравления исполнительница сопроводила совместным фото с юбиляршей. На снимке обе дамы сидят в обнимку, при этом создается впечатление, что Королева примостилась на коленки к Бабкиной.

Подписчики певицы тоже поздравили 70-летнюю артистку и наговорили комплиментов обеим исполнительницам.

«Зажигалки!!!»

«Какие девочки! Огонь!»

«Поздравляю! С юбилеем!»

«Ой! Да вы обе заводные!» — не жалели слов поклонники.

Каждый поздравляет артистку, как может. В свою очередь 5-tv.ru подготовил к празднику тест для слушателей: «Насколько вам запали в душу песни Надежды Бабкиной?».