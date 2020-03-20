Центробанк снизил курс доллара на 21–23 марта до 78,04 рубля

Центральный банк РФ снизил официальный курс доллара на 21–23 марта до 78,04 рубля. Этот показатель на 2,11 рубля ниже предыдущего. Курс европейской валюты установлен на уровне 84,16 рубля, что меньше вчерашней отметки на 3,11 рубля.

На протяжении торговой сессии на Московской бирже 20 марта доллар США в моменте находился на уровне 77,41 рубля, евро — 83,29 рубля.

По данным на 13.58 по московскому времени, майский фьючерс на нефть марки Brent замедлил рост до 4,57% и торговался на отметке 29,77 доллара за баррель.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 6% годовых. На данное решение регулятора рубль отреагировал дополнительным ростом на 50 копеек к доллару и евро.