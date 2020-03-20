«Я теперь крестный»: Джиган озадачил публику новым странным заявлением
Фанаты пытаются понять, что происходит с музыкантом и его женой Оксаной Самойловой.
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Фото, видео: Instagram @iamgeegun
Денис Устименко-Вайнштейн, известный как рэпер Джиган, продолжает удивлять публику странными заявлениями. На этот раз он опубликовал в своем аккаунте в Instagram фото, на котором предстал с другим музыкантом. Из подписи под снимком следует, что теперь он стал крестным отцом своему новорожденному сыну.
«Thank you GOD! Спасибо, крестный! Я теперь крестный Давида official’s!» — написано под фотографией.
Как пишет Утро.ру, теперь фанаты музыканта, только недавно вышедшего из реабилитационной клиники, пытаются истолковать загадочные слова. Они не понимают, как Джиган мог стать крестным своего же сына, призывают вспомнить о других детях, биологическим отцом которых он является, и сочувствуют его жене Оксане Самойловой, которая застряла в США с четырьмя детьми.
Два дня назад, как сообщал 5-tv.ru, Оксана Самойлова объявилась в соцсетях после долгого молчания. Она показала, как подрос маленький Давид, которому уже исполнился месяц, и призналась, что последние недели были худшими в ее жизни. Джиган вспомнил о дне рождения сына уже на следующие сутки.
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