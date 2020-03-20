«Я теперь крестный»: Джиган озадачил публику новым странным заявлением

Денис Устименко-Вайнштейн, известный как рэпер Джиган, продолжает удивлять публику странными заявлениями. На этот раз он опубликовал в своем аккаунте в Instagram фото, на котором предстал с другим музыкантом. Из подписи под снимком следует, что теперь он стал крестным отцом своему новорожденному сыну.

«Thank you GOD! Спасибо, крестный! Я теперь крестный Давида official’s!» — написано под фотографией.

Instagram @iamgeegun

Как пишет Утро.ру, теперь фанаты музыканта, только недавно вышедшего из реабилитационной клиники, пытаются истолковать загадочные слова. Они не понимают, как Джиган мог стать крестным своего же сына, призывают вспомнить о других детях, биологическим отцом которых он является, и сочувствуют его жене Оксане Самойловой, которая застряла в США с четырьмя детьми.

Два дня назад, как сообщал 5-tv.ru, Оксана Самойлова объявилась в соцсетях после долгого молчания. Она показала, как подрос маленький Давид, которому уже исполнился месяц, и призналась, что последние недели были худшими в ее жизни. Джиган вспомнил о дне рождения сына уже на следующие сутки.