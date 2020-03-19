Рэпер Джиган, вернувшийся из клиники, поздравил сына странным видео

Рэпер Джиган снова озадачил публику странным видео. На своей странице в Instagram он похвастался, что его сыну Давиду исполнился месяц. В коротком ролике, который сопровождает пост, Джиган в одних шортах курит на краю бассейна, а потом ныряет в него.

«Когда у твоего сына днюха! Давиду ровно месяц! Happy Birthday David Denis!» — написал музыкант.

Поклонники Джигана заподозрили, что рэпер снова вернулся в реабилитационную клинику, где совсем недавно, как сообщалось, лечился от алкогольной зависимости.

Instagram @iamgeegun

«Неприятно смотреть даже».

«Рехаб что-то не помог…»

«Видео опять с рехаб что ли? Там бассейн такой же за ограждением».

«Может видео старое выложил».

«Бабки портят людей», — пишут в комментариях пользователи.

Стоит отметить, что месяц Давиду исполнился днем ранее — 18 марта, о чем сообщила на своей странице супруга Джигана Оксана Самойлова, назвав последние недели худшими в своей жизни. А сам музыкант тем временем демонстрировал богатый улов на рыбалке.