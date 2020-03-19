Рэпер Джиган, вернувшийся из клиники, поздравил сына странным видео
Фанаты заподозрили, что музыкант вновь вернулся в реабилитационный центр.
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Фото, видео: Instagram @iamgeegun
Рэпер Джиган снова озадачил публику странным видео. На своей странице в Instagram он похвастался, что его сыну Давиду исполнился месяц. В коротком ролике, который сопровождает пост, Джиган в одних шортах курит на краю бассейна, а потом ныряет в него.
«Когда у твоего сына днюха! Давиду ровно месяц! Happy Birthday David Denis!» — написал музыкант.
Поклонники Джигана заподозрили, что рэпер снова вернулся в реабилитационную клинику, где совсем недавно, как сообщалось, лечился от алкогольной зависимости.
«Неприятно смотреть даже».
«Рехаб что-то не помог…»
«Видео опять с рехаб что ли? Там бассейн такой же за ограждением».
«Может видео старое выложил».
«Бабки портят людей», — пишут в комментариях пользователи.
Стоит отметить, что месяц Давиду исполнился днем ранее — 18 марта, о чем сообщила на своей странице супруга Джигана Оксана Самойлова, назвав последние недели худшими в своей жизни. А сам музыкант тем временем демонстрировал богатый улов на рыбалке.
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