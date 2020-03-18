«Душа горит»: Жена рэпера Джигана объявилась в соцсетях на фоне скандальных слухов

Многодетная мама Оксана Самойлова объявилась в соцсетях после нескольких дней молчания на фоне скандальных слухов о разладе в семье, лечении ее мужа — рэпера Джигана — от алкогольной зависимости и даже о разводе. На своей странице в Instagram она опубликовала свежее фото малыша.

«Сегодня месяц Давидику. Со всеми этими событиями я даже не смогла рассказать вам какой он, мой сын», — написала Самойлова.

Она призналась, что, несмотря на радостное событие — рождение сына, прошедший месяц был худшим в ее жизни, рушится все, что строилось последние десять лет. Ситуация осложняется тем, что из-за связанных с распространением коронавируса ограничений семья, находящаяся сейчас в США, просто не может вернуться на родину.

Оксана добавила, что «грузить своими печалями» подписчиков она не хочет, однако не собирается делать вид, что ничего не случилось. При этом рассказывать подробности личной жизни в соцсетях и «ходить на всякие передачи» супруга Джигана, по ее словам, не будет.

«Я устала, мой уровень энергии на минусе, моя душа горит адским пламенем. Но я уже целый месяц Мама самого милого и любимого мальчика на свете», — заключает Самойлова.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, Оксана Самойлова опровергла слухи о том, что муж поднимал руку на нее или детей. Она поблагодарила своих подписчиков за поддержку и написала, что сейчас ее задача — помочь отцу четверых своих детей «выбраться из беды».