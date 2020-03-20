Перенесенный на 2021 год чемпионат Европы по футболу будет называться Евро-2020

Чемпионат Европы по футболу, перенесенный на 2021 год из-за пандемии коронавируса, сохранит название — Евро-2020, сообщает пресс-служба УЕФА.

В Союзе европейских футбольных ассоциаций отметили, что первенство пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года в 12 городах: Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.

При этом, в городе на Неве запланированы три матча групповой стадии футбольного Евро-2020 и одна из четвертьфинальных встреч.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Станислав Черчесов прокомментировал отмену Евро-2020. Главный тренер сборной России по футболу обратился к российским болельщикам после решения Союза европейских футбольных ассоциаций.