Перенесенный на 2021 год чемпионат Европы по футболу будет называться Евро-2020
Турнир должен состояться с 11 июня по 11 июля 2021 года в 12 европейских городах.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Alexander Kulebyakin, firo Sportphoto/ Jürgen Fromme, Sven Hoppe, FrankHoermann/SVEN SIMON, Serguei Fomine
Чемпионат Европы по футболу, перенесенный на 2021 год из-за пандемии коронавируса, сохранит название — Евро-2020, сообщает пресс-служба УЕФА.
В Союзе европейских футбольных ассоциаций отметили, что первенство пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года в 12 городах: Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.
При этом, в городе на Неве запланированы три матча групповой стадии футбольного Евро-2020 и одна из четвертьфинальных встреч.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Станислав Черчесов прокомментировал отмену Евро-2020. Главный тренер сборной России по футболу обратился к российским болельщикам после решения Союза европейских футбольных ассоциаций.
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