Станислав Черчесов прокомментировал отмену Евро-2020
Главный тренер сборной России по футболу обратился к российским болельщикам после решения УЕФА перенести Чемпионат Европы на следующий год.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; YouTube / Сборная России по футболу
Решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) о переносе Чемпионата Европы по футболу на следующий год стало необходимой мерой. С этим согласен главный тренер сборной России Станислав Черчесов. В связи с отменой Евро-2020 он обратился к болельщикам. Видеозапись речи наставника появилась на официальном YouTube-канале команды.
«Прекрасно знаю, что вы за нас болели, поддерживали. Мы все оказались в этой ситуации и понятно, что здоровье болельщиков важнее, чем тот турнир, к которому мы все стремились», — сказал Черчесов.
От имени команды тренер попросил россиян относиться друг к другу внимательнее, беречь себя и близких.
«Мои пожелания: набраться терпения и удачи», — закончил наставник.
Ранее 5-tv.ru писал, что УЕФА перенес Чемпионат Европы по футболу 2020 года из-за коронавируса. Матчи кубка пройдут летом 2021 года.
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