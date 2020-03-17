Станислав Черчесов прокомментировал отмену Евро-2020

Решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) о переносе Чемпионата Европы по футболу на следующий год стало необходимой мерой. С этим согласен главный тренер сборной России Станислав Черчесов. В связи с отменой Евро-2020 он обратился к болельщикам. Видеозапись речи наставника появилась на официальном YouTube-канале команды.

«Прекрасно знаю, что вы за нас болели, поддерживали. Мы все оказались в этой ситуации и понятно, что здоровье болельщиков важнее, чем тот турнир, к которому мы все стремились», — сказал Черчесов.

От имени команды тренер попросил россиян относиться друг к другу внимательнее, беречь себя и близких.

«Мои пожелания: набраться терпения и удачи», — закончил наставник.

Ранее 5-tv.ru писал, что УЕФА перенес Чемпионат Европы по футболу 2020 года из-за коронавируса. Матчи кубка пройдут летом 2021 года.