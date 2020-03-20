«Как две капли»: Кристина Асмус похвасталась младшей сестрой

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Светлана Александрова
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Поклонники актрисы отмечают, что у девушек совершенно одинаковые глаза.

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Фото, видео: Instagram @asmuskristina

Кристина Асмус похвасталась перед подписчиками своей младшей сестрой. Совместное с Кариной фото актриса выложила на своей странице в Instargam. Девушки, между которыми три года разницы, позируют в строгих черных нарядах, обе с распущенными светлыми волосами. Кристина одета в брюки, на Карине — платье. Старшая сестра заметно выше младшей.

«Похожи?» — подписала симок звезда «Интернов».

@asmuskristina

Карине Асмус 28 лет, она спортсменка, заслуженный мастер спорта по гимнастике и персональный фитнес-тренер. Поклонники знаменитой сестры в комментариях оживленно обсуждают фотографию. Многие отмечают, что у девушек совершенно одинаковые глаза.

«Так вот кто снимался дублером в фильме про Хоркину?»

«Да, очень похожи, красотки обе»;

«Как две капли воды!»

«Каскадер-дублер?!»

«Мне кажется она больше похода на вас, чем вы сами»;

«Самое лучшее что могут дать родители своим детям — это родить им братьев и сестер», — пишут пользователи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Кристина Асмус переходит «на 18-разовое питание», чтобы поправиться для роли.

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