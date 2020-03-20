«Как две капли»: Кристина Асмус похвасталась младшей сестрой
Поклонники актрисы отмечают, что у девушек совершенно одинаковые глаза.
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Фото, видео: Instagram @asmuskristina
Кристина Асмус похвасталась перед подписчиками своей младшей сестрой. Совместное с Кариной фото актриса выложила на своей странице в Instargam. Девушки, между которыми три года разницы, позируют в строгих черных нарядах, обе с распущенными светлыми волосами. Кристина одета в брюки, на Карине — платье. Старшая сестра заметно выше младшей.
«Похожи?» — подписала симок звезда «Интернов».
Карине Асмус 28 лет, она спортсменка, заслуженный мастер спорта по гимнастике и персональный фитнес-тренер. Поклонники знаменитой сестры в комментариях оживленно обсуждают фотографию. Многие отмечают, что у девушек совершенно одинаковые глаза.
«Так вот кто снимался дублером в фильме про Хоркину?»
«Да, очень похожи, красотки обе»;
«Как две капли воды!»
«Каскадер-дублер?!»
«Мне кажется она больше похода на вас, чем вы сами»;
«Самое лучшее что могут дать родители своим детям — это родить им братьев и сестер», — пишут пользователи.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Кристина Асмус переходит «на 18-разовое питание», чтобы поправиться для роли.
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