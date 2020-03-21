Фото из квартиры на севере Москвы, где убили семью из трех человек

Кадры из квартиры на Волоколамском шоссе в Москве оказались в распоряжении 5-tv.ru. По предварительным данным, мужчина убил свою жену и расправился с ее родителями. В квартире также находились несовершеннолетние, которых он не тронул.

По неподтвержденным официально данным, подозреваемый в убийстве мог находиться под воздействием лекарственных препаратов в момент совершения преступления. У него якобы начались проблемы со сном и пропал аппетит.

На месте происшествия работают сотрудники Следственного комитета. Мотивы подозреваемого выясняются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что перед трагедией ему дали пустырник и отправили спать, однако после пробуждения подозреваемый якобы начал вести себя неадекватно.