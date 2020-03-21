Фото из квартиры на севере Москвы, где убили семью из трех человек
По версии следствия, мужчина расправился со своей супругой и ее родителями.
Фото: 5-tv.ru
Кадры из квартиры на Волоколамском шоссе в Москве оказались в распоряжении 5-tv.ru. По предварительным данным, мужчина убил свою жену и расправился с ее родителями. В квартире также находились несовершеннолетние, которых он не тронул.
По неподтвержденным официально данным, подозреваемый в убийстве мог находиться под воздействием лекарственных препаратов в момент совершения преступления. У него якобы начались проблемы со сном и пропал аппетит.
На месте происшествия работают сотрудники Следственного комитета. Мотивы подозреваемого выясняются.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что перед трагедией ему дали пустырник и отправили спать, однако после пробуждения подозреваемый якобы начал вести себя неадекватно.
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