Злой рок семьи ведущего «Зова джунглей» Супонева: тайна гибели и забытая могила

Телеведущий Сергей Супонев был кумиром миллионов детей, человеком, который умел говорить с ними на равных и превращал обычный телеэфир в настоящее приключение. Его имя знали наизусть все, кто хоть раз смотрел «Зов джунглей» или «Звездный час».

Но его судьба оказалась страшнее любого триллера: он погиб в 38 лет при обстоятельствах, которые до сих пор вызывают споры. Что произошло в тот роковой день? И что стало с его семьей?

От грузчика до звезды

Тайна смерти ведущего Сергея Супонева: биография, могила, карьера. Борисов Виктор/ТАСС

Сергей Супонев родился 28 января 1963 года в подмосковном поселке Хотьково. Его родители были людьми творческими: отец — актер и поэт Евгений Супонев, мать — пианистка Галина Куликова. После развода женщина вышла замуж за кларнетиста Вячеслава Перова, подарив Сергею сестру Елену.

Папа же женился на радиоведущей Ольге Краевой. Так у еще маленького Сергея началась жизнь между двух миров, которая, возможно, и научила его находить общий язык с самыми разными людьми.

После школы он поступил на журфак МГУ, после выпуска работал на Центральном телевидении, но грузчиком.

«Я таскал ящики с пленками, а мечтал оказаться по ту сторону экрана», — вспоминал он позже.

Эта фраза как нельзя лучше описывает его характер — упорный, целеустремленный, не боящийся начинать с нуля. Уже через несколько лет Супонев стал администратором музыкальной редакции и участвовал в создании праздничных программ 1984 года.

Настоящая слава пришла в 1993-м, когда его пригласили вести «Звездный час». Тогда же у него возникла идея передачи «Зов джунглей», которая приснилась ему во сне. Через шесть лет этот проект получил премию «ТЭФИ».

В середине 1990-х он снялся в фильме «Вино из одуванчиков» в роли отца Дугласа, запустил телекомпанию «Класс!», вел культовую для геймеров передачу «Новая реальность».

Его главным делом стало руководство Дирекцией детских программ ОРТ с 1998 года.

Что произошло в день смерти ведущего Сергея Супонева

Тайна смерти ведущего Сергея Супонева: биография, могила, карьера. 5-tv.ru

Два дня отделяли последнее интервью Сергея Супонева от его смерти. Свое финальное публичное слово телеведущий произнес 6 декабря 2001 года — а 8-го его уже не стало.

Официальное следствие остановилось на версии трагической случайности. Супонев гнал снегоход по Тверской области, не совладал с управлением, и машина на полном ходу влетела в пристань у реки. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью — он скончался мгновенно. На тот момент ему шел тридцать девятый год.

Жена Супонева, Ольга Мотина, в тот день находилась на даче. Именно там сосед, продюсер Сергей Шумаков, протянул ей рюмку водки — и лишь после этого сообщил о гибели супруга. Подробностей она выпытывать не стала.

Хотя повод, вероятно, был. Ходили слухи, что ведущий в то время был окружен вниманием красавиц и совсем запутался в любовницах. По одной из версий, в тот роковой день Супонев отправился в поездку не один: рядом с ним находилась некая яркая женщина, приехавшая из Астрахани. Она везла телеведущему банку черной икры. Эта спутница, как утверждается, погибла вместе с ним. О случившемся впоследствии предпочли молчать, мол, ради сохранения незапятнанной репутации Супонева.

О гибели Сергея до сих пор ходит много слухов. Некоторые даже утверждают, что его убили намеренно.

«Это серьезная травма для семьи, огромный шрам в душе и на сердце, который ничем не излечишь — ни поисками виновного, ни местью. Мне даже звонили как-то из программы про экстрасенсов, предлагали провести расследование. Отказывалась, естественно. А зачем? Говорю: вы-то передачу делаете, которую будете продавать подороже, а я не хочу трепать имя своего брата, и вообще эту ситуацию вскапывать», — рассказывала в одном из интервью сестра Супонева Елена.

Сын ведущего Сергея Супонева не смог простить отца за смерть

Тайна смерти ведущего Сергея Супонева: биография, могила, карьера. 5-tv.ru

Кирилл, сын Сергея Супонева, мог занять место отца на телевидении — ему предлагали вести «Звездный час» после того, как того не стало. Но он выбрал иной путь, собрав группу «Ромео должен умереть». Однако 27 сентября 2013 года жизнь молодого человека трагически оборвалась.

Мать нашла тело 28-летнего Кирилла в его квартире и похоронила рядом с отцом.

Полина, дочь Супонева, была слишком мала, чтобы запомнить отца: к моменту его смерти ей едва минул год.

«Я не замечаю в ней свое, все, что в ней есть, — от Сережи», — говорила жена телеведущего.

Как выглядит могила ведущего Сергея Супонева спустя 25 лет после смерти

Тайна смерти ведущего Сергея Супонева: биография, могила, карьера. 5-tv.ru

Сейчас на Троекуровском кладбище в Москве, на четвертом участке, покоятся два Супонева. На могиле установлены практически два одинаковых черных камня. На обоих выгравированы имена Сергея и Кирилла, их портреты, даты жизни и смерти.

Ограды вокруг места захоронения нет. И, как убедился корреспондент 5-tv.ru, давно туда никто не наведывался. Желтые листья лежат на граните, а искусственные цветы уже давно нуждаются в замене.