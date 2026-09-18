Сама попросила? ST рассказал, почему крестил только старшую дочь

ST объяснил, почему крестил только старшую дочь

Рэпер ST (настоящее имя — Александр Степанов) в этом году крестил старшую дочь Эстель. Об этом музыкант рассказал на представлении шоукейса Top Hit Live! в беседе с 5-tv.ru.

По словам музыканта, решение было связано с тем, что старшая дочь сама проявила желание пройти обряд, а младшая Эльза пока не была к этому готова.

«В этом году мы крестили старшую дочь. Младшую пока не крестили, потому что она еще не готова сама. А старшая прям захотела», — рассказал ST.

Артист отметил, что перед этим они с дочерьми посещали церковь и наблюдали за их отношением к происходящему. По его словам, старшая дочь проявляла интерес к вере, а младшая пока воспринимала походы в храм скорее как игру.

«Мы были в церкви с детьми, и поняли, что старшая тянется, а младшая пока больше веселится. И мы поняли, что церемония может превратиться (в балаган. — Прим. ред.) и помешать старшей», — объяснил рэпер.

У ST и его супруги Ассоль Васильевой две дочери — шестилетняя Эстель и двухлетняя Эльза. Имя старшей девочке родители выбрали, объединив творческий псевдоним отца и имя матери: из «ST» и «Ассоль» получилось «Эстель». На имя младшей дочери родители вдохновились героиней мультфильма «Холодное сердце».

Дочери артиста уже появлялись в его творчестве. Они снялись в клипе отца на песню «Минутами».

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