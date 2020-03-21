Авиакомпания «Победа» опровергла слухи о брошенных в Черногории россиянах

В российской авиакомпании «Победа» категорически отрицают любую информацию, связанную с якобы брошенными в Черногории российскими туристами.

Как заявили в пресс-службе лоукостера, несколько пассажиров самостоятельно отказались от перелета вывозными рейсами и попросили вернуть деньги за билеты. Так, на последнем рейсе «Победы» пустовали порядка десяти посадочных мест. В случае необходимости их бы без промедления предоставили желающим покинуть пределы страны.

В свою очередь генеральный директор компании Андрей Калмыков заявил, что подобные фейки лишь дезориентируют россиян и сеют панику в обществе.

«Мы круглосуточно сражались за их возвращение, поддерживали их и информировали всеми доступными способами. И нам вместе удалось победить. Но что делать, если кто-то решил продолжить отдых в Черногории, отказался от предложенного перелета и оформил возврат?» — отметил Калмыков.

Гендиректор «Победы» добавил, что вывозные рейсы — это своего рода эвакуация в режиме ЧС. Поэтому те граждане, которые желали отправиться в Россию, были доставлены на родину в кратчайшие сроки.

Кроме того, ситуацию прокомментировал пресс-атташе посольства РФ в Черногории Кирилл Киржа. Он поблагодарил всех, кто оказывал содействие в организации срочной эвакуации российских туристов и назвал точные данные о количестве прибывших на родину граждан.

«За 18, 19, 20 марта организовано семь перелетов авиакомпанией „Сибирь“, „Аэрофлот“ и „Победа“. По состоянию на 18.00 20 марта всего в Россию вернулось 1165 человек», — уточнил Киржа.

В заключение пресс-атташе добавил, что сегодня, 21 марта, будет организован еще один вывозной рейс компанией «S7». За развитием ситуации можно следить на официальных интернет-ресурсах авиакомпаний и внутриполитических ведомств.

17 марта власти Черногории без предупреждения закрыли свое воздушное пространство, в том числе, запретили вывоз российских туристов с территории страны. Однако в кратчайшие сроки российским дипломатам удалось договориться с иностранными коллегами об эвакуации граждан.

Как известно, часть клиентов «Победы» была передана на вывозные рейсы «Аэрофлота». На протяжение нескольких дней «Победа» вела бесперебойное информирование клиентов в Черногории по всем возможным каналам связи в круглосуточном режиме. Также компания организовала дополнительные трансферы из Тивата в аэропорт Подгорицы и продлевала регистрацию для опаздывающих клиентов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российских туристов часами держат на холоде перед зданием аэропорта в Подгорице.