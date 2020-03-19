Своих не бросаем: как дипломаты РФ борются с властями Черногории за возврат, заблокированных в стране россиян
Черногория закрыла границы из-за распространения коронавируса, российские туристы оказались в заложниках в чужой стране.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Marius Becker
В Москву прилетят еще три борта с российскими туристами из Черногории — авиакомании наконец получили разрешение на вывоз наших граждан.
Местные власти, фактически, взяли в заложники туристов из России — границы неожиданно закрыли на карантин. К тому моменту людей уже выселили из отелей, деньги у многих были на исходе. Соотечественникам буквально приходилось выживать.
Наши дипломаты делают все возможное, чтобы вернуть сограждан. Олег Барышев следит за ситуацией.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российские авиакомпании получили разрешение на вывоз туристов, застрявших в Черногории.
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