«Слышал крики детей»: сосед погибшей семьи о подробностях кровавой ночи

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Нюра Незванова
Эксклюзив 58

Мужчина задержан по подозрению в убийстве супруги и ее родителей.

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Фото, видео: 5-tv.ru

Сосед семьи, в которой произошла жуткая трагедия, рассказал подробности произошедшего. По словам мужчины, в квартире на Волоколамском шоссе проживали родители женщины, которая буквально недавно вместе с мужем и детьми к ним приехала. В ночь на 21 марта жильцы дома услышали крики, но не предали им особого значения.

«Слышал крики детей. Я еще подумал: «Нашли время воспитывать детей», — пояснил мужчина.

Как выяснилось позже, по версии следствия, предполагаемый убийца напал на супругу и ее родителей. В себя, считает сосед семьи, мужчина пришел ближе к утру и позвонил своим родителям, а позже в полицию.

«В районе 8 утра у него что-то встало на место, и он понял, что натворил», — считает сосед погибших.

Также мужчина рассказал, что погибший отец супруги подозреваемого работал авиадиспетчером. По его словам, он был «спокойным и крупным мужчиной», и скорее всего его убили во сне.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что мужчина, подозреваемый в убийстве семьи, объяснил свой поступок.

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