Прямая трансляция выступления Владимира Путина на заседании клуба «Валдай»

Прямая трансляция начнется в ближайшее время

Президент РФ Владимир Путин начал выступление на XXIII ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай». В 2026 году форум проходит в Подмосковье с 28 сентября по 1 октября.

Главная тема заседания — «Ответственность за будущее: пределы возможного или возможности без предела?».

В форуме участвуют порядка 120 экспертов из 40 стран. Среди них — представители Алжира, Бразилии, Великобритании, Германии, Индии, Канады, США, Китая, ЮАР, Франции, Швейцарии, Индонезии и ряда других государств.

Соотношение иностранных и российских гостей составляет 60 на 40. Из 120 участников 74 представляют зарубежные страны.

Программа заседания включает презентации, дискуссии и встречи с представителями российской власти. В ходе форума обсуждалось новое мироустройство в условиях кризиса и обострения конфликтов.

О Международном дискуссионном клубе «Валдай»

«Валдай» ведет свою историю с 2004 года — свое название клуб получил по месту первой конференции, прошедшей в Великом Новгороде рядом с озером Валдай.

За годы работы клуб заслужил высокую оценку интеллектуального потенциала как в России, так и за ее пределами. В его мероприятиях за все время приняли участие около десяти тысяч ученых, исследователей, политиков и общественных деятелей со всего мира.

Традиционно с участниками ежегодных заседаний клуба встречается президент России Владимир Путин — эта практика существует с момента основания «Валдая».

Начиная с 2014 года клуб отошел от формата «рассказа миру о России» и переключился на практико-ориентированную работу: формирование глобальной повестки дня, а также квалифицированную и объективную оценку мировых политических и экономических проблем.

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