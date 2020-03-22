Топалов показал фото с Тодоренко из постели

|
Ниса Мурзанаева
63

Певец продемонстрировал, как коротает «карантинные» дни в отсутствие концертов.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Instagram @vladtopalovofficial

Влад Топалов поделился с подписчиками в Instagram забавным фото, на котором показал, как коротает «карантинные» дни в отсутствие концертов. На снимке певец позирует в постели вместе со своей супругой Региной Тодоренко.

На опубликованной фотографии звездная пара выглядит сонной, но счастливой. Возможно, отдаться Морфею на все 100% влюбленным не позволяет рожденный в декабре прошлого года сынок.

Instagram @vladtopalovofficial

Поклонникам Влада Топалова опубликованный милый снимок пришелся по душе. В комментариях парочку буквально «завалили» комплиментами. Всего за пару часов фотография набрала больше 20 тысяч отметок «мне нравится».

«Милашки!»

«Карантин был нам необходим»;

«Лапулечки»;

«Прикольные», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Влад Топалов показал, как избавляется от хандры из-за отсутствия концертов. В то время как многие люди сметают с прилавков крупы и консервы, артист вовсю развлекается с игрушками маленького сына.

Читайте также

Атмосферное давление 780 мм рт. ст.
Относительная влажность 40%
78.04
-2.12 84.16
-3.11
ТОП-5 женских имен, обладательницы которых обречены на одиночество

Последние новости

12:45
«Ты идеальна!» — оголившая грудь «британская Кардашьян» взбудоражила фанатов
12:31
Школьница из Петербурга рассказала об отчиме, который насиловал ее три года
12:19
«Антики» или «халаты»: как домохозяйки превращают жизнь селебрити в ад
12:07
Собянин заявил, что московское метро не будут закрывать из-за коронавируса
11:55
Топалов показал фото с Тодоренко из постели
11:44
В Крыму отметили шестую годовщину исторического референдума. Как это было?

Сейчас читают

ТОП-5 женских имен, обладательницы которых обречены на одиночество
День 40 святых: что можно и что категорически нельзя делать 22 марта
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 23 по 29 марта

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок