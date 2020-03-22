Топалов показал фото с Тодоренко из постели

Влад Топалов поделился с подписчиками в Instagram забавным фото, на котором показал, как коротает «карантинные» дни в отсутствие концертов. На снимке певец позирует в постели вместе со своей супругой Региной Тодоренко.

На опубликованной фотографии звездная пара выглядит сонной, но счастливой. Возможно, отдаться Морфею на все 100% влюбленным не позволяет рожденный в декабре прошлого года сынок.

Instagram @vladtopalovofficial

Поклонникам Влада Топалова опубликованный милый снимок пришелся по душе. В комментариях парочку буквально «завалили» комплиментами. Всего за пару часов фотография набрала больше 20 тысяч отметок «мне нравится».

«Милашки!»

«Карантин был нам необходим»;

«Лапулечки»;

«Прикольные», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Влад Топалов показал, как избавляется от хандры из-за отсутствия концертов. В то время как многие люди сметают с прилавков крупы и консервы, артист вовсю развлекается с игрушками маленького сына.