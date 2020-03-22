Топалов показал фото с Тодоренко из постели
Певец продемонстрировал, как коротает «карантинные» дни в отсутствие концертов.
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Фото, видео: Instagram @vladtopalovofficial
Влад Топалов поделился с подписчиками в Instagram забавным фото, на котором показал, как коротает «карантинные» дни в отсутствие концертов. На снимке певец позирует в постели вместе со своей супругой Региной Тодоренко.
На опубликованной фотографии звездная пара выглядит сонной, но счастливой. Возможно, отдаться Морфею на все 100% влюбленным не позволяет рожденный в декабре прошлого года сынок.
Поклонникам Влада Топалова опубликованный милый снимок пришелся по душе. В комментариях парочку буквально «завалили» комплиментами. Всего за пару часов фотография набрала больше 20 тысяч отметок «мне нравится».
«Милашки!»
«Карантин был нам необходим»;
«Лапулечки»;
«Прикольные», — написали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Влад Топалов показал, как избавляется от хандры из-за отсутствия концертов. В то время как многие люди сметают с прилавков крупы и консервы, артист вовсю развлекается с игрушками маленького сына.
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